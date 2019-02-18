محافظ الوسطى يفتتح معرض للوسائل التعليمية الخاص بصعوبات التعلم في النصيرات

افتتح الدكتور عبدالله ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى معرضاً للوسائل التعليمية الخاص بصعوبات التعلم والذي تنفذه جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات وسط قطاع غزة .

ونقل أبو سمهدانة في كلمة له خلال افتتاح المعرض تحيات الرئيس محمود عباس لشعبه في قطاع غزة، مشدداً على أن الرئاسة تولي كل الدعم لهذه الشريحة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، داعيا إلى تقديم ما أمكن من اجل النهوض بهذه الفئة .

وطالب ابو سمهدانة بالعمل الجاد من اجل دمج هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني والعمل على النهوض بقدراتها وطاقاتها وإمكاناتها، معرباً عن شكره للجهود التي تقوم بها الجمعية ودورها الريادي في خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة، خاصة بما تقدمه من خدمة التعليم في مدرسة بيسان لصعوبات التعلم ومدرسة البسمة للشلل الدماغي .

واكد ابو سمهدانة ان قانون المعاق الفلسطيني لسنة 1999 نص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاجتماعي, وكفل له الحق في التعليم والتأهيل والتشغيل، والترويح والرياضة وكذلك في مجال التوعية الجماهيرية .

بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل والتدريب كمال أبو شاويش، رؤية الجمعية ورسالتها تجاه المجتمع ومساعيها المستمرة في النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في التعليم، مشيراً إلى ان فعاليات المعرض ستستمر لنهاية الاسبوع الحالي؛ ضمن الانشطة والفعاليات المستمرة التي تقدمها الجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، وتحسين جودة حياتهم.

وحضر الحفل الذي اختتم بعدة فقرات فنية للطلبة من ذوي الاعاقة، والطلبة المتفوقين في المدرسة، وتكريم المعلمين القائمين على معرض الوسائل التعليمية، مسؤولي ملف التعليم في وكالة الغوث، ووزارة التربية والتعليم، ومحمد دلول مدير بنك فلسطين فرع النصيرات، ومدير العلاقات العامة والتسويق في فرع دير البلح محمد شقلية، إلى جانب العديد من الشخصيات الاعتبارية، وممثلي منظمات العمل المدني في المنطقة الوسطى .