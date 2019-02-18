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جوجل يمنح ليبرمان صفة جاسوس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:01 - 18 فبراير 2019
ليبرمان الجاسوس ليبرمان الجاسوس
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أفاد الموقع الإلكتروني للقناة العبرية 20 بأن وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان طالب الشرطة بالتحقيق في ظهور كلمة جاسوس عند البحث عن اسمه في محرك "جوجل".

وقال تقرير للقناة العبرية إن الوزير السابق طلب من الشرطة التحقيق "في الاستخدام الخبيث والتلاعب بمحرك البحث"، واصفا ذلك بـ"الجريمة الجنائية".

ويشتكي الوزير الإسرائيلي السابق من أنه خلال البحث التلقائي لاسمه في محرك "جوجل" تظهر في المرتبة الأولى أو الثانية كلمة جاسوس.

ويرى ليبرمان أن هذا الأمر مدبر، وأن محرك البحث يتم التلاعب به كي يعيد نشر "الشائعات" كلما جرى البحث عن اسمه.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه المتشددة، قد استقال في نوفمبر الماضي من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو، أبرزها يتعلق بالهدنة مع حماس.

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