الحكم بالأشغال الشاقة 22 عامًا ونصف لمدان بتهمة الاغتصاب

أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي بشار نمر وعضوية القضاة منال المصري وزاهي البيتاوي، اليوم الاثنين، حكماُ على المدان "م.ع" بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 294/2 بدلالة المادة 301/1/ب من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالأشغال الشاقة لمدة اثنين وعشرين عاما ونصف العام بعد دمجها بعقوبة القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات المحكوم بها والمؤيدة من قبل محكمة النقض بخمسة عشر عاماً وعليه تطبيق العقوبة الأشد .