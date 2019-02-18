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النشطاء يتضامنون مع #اضراب_المشايخ_بالسجون السعودية

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 15:03 - 18 فبراير 2019
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أعلن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع معتقلي الرأي في السجون السعودية، ودعمهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل السلطات السعودية وللمطالبة بالإفراج عنهم، وعن كافة الدعاة المعتقلين.

ووصل وسم #اضراب_المشايخ_بالسجون إلى صدارة الأوسمة الأكثر تفاعلًا وانتشارًا في السعودية بعد ساعات من إطلاقه.

وأكد النشطاء ضرورة إطلاق سراح الدعاة ومعتقلي الرأي من السجون، والتوقف عن إرهاب كل من يتحدث في المملكة العربية السعودية، وتغييبه تعسفيًا.

 

 

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