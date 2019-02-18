النشطاء يتضامنون مع #اضراب_المشايخ_بالسجون السعودية

أعلن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع معتقلي الرأي في السجون السعودية، ودعمهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل السلطات السعودية وللمطالبة بالإفراج عنهم، وعن كافة الدعاة المعتقلين.

ووصل وسم #اضراب_المشايخ_بالسجون إلى صدارة الأوسمة الأكثر تفاعلًا وانتشارًا في السعودية بعد ساعات من إطلاقه.

وأكد النشطاء ضرورة إطلاق سراح الدعاة ومعتقلي الرأي من السجون، والتوقف عن إرهاب كل من يتحدث في المملكة العربية السعودية، وتغييبه تعسفيًا.

على خطا الحرية

الإضراب المفتوح عن الطعام خطوة واحدة من داخل السجن، لكنها قفزة كبرى نحو الحرية #اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/CzCVlwsY9j — وطنيون معتقلون (@mtqln) February 17, 2019

هذا عبدالله الحامد، الذي أطلق حملة إضراب عن الطعام، وهذا جانب من أفكاره#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/clsDAm2EEb — خط البلدة ???? (@saudibus222) February 17, 2019

الشهيد #جمال_خاشقجي يتحدث عن الحقوقي عبدالله الحامد الذي أعلن حملة إضراب عن الطعام.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/BGvtP2oTqO — الشهيد جمال خاشقجي (@Khashoggiat) February 18, 2019

#اضراب_المشايخ_بالسجون

المضربون عن الطعام حتى الآن:

- عبدالله الحامد

- محمد_القحطاني

- عبدالكريم الخضر

- فوزان الحربي



اللهم كن عونا لهم — العسل الوصابي (@abayatalfakama) February 18, 2019

فك الله أسرنا جميعا. فمن فقد الحرية فهو أسير. #اضراب_المشايخ_بالسجون — ابو الحروف (@dr_moflis) February 18, 2019

وإن "نكّلوا" بأصحاب حسم

فحسم فكرة والفكرة لا تموت ياجلاد

اليوم ألوف تنادي بفكرة الشيخ الحامد

ورفقاءه في الإصلاح والحرية !



#اضراب_المشايخ_بالسجون — february2019 (@february20191) February 18, 2019

"إذا حُرم المواطن من الكرامة.. فلا قيمة بعد ذلك لأيّ شيءٍ من الأشياء"



* المعتقل الدكتور عبدالله الحامد#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/889VpQW0yL — نحو الحرية (@hureyaksa) February 18, 2019

يحيى عسيري: إذا تصاعد الإضراب الذي أعلنه الدكتور #عبدالله_الحامد بانضمام معتقلين آخرين، فمن الممكن أن يزيد الضغط على السلطات السعودية في الداخل والخارج، ونحن نطالب تلك السلطات بأن تُفرج فوراً عن الحامد وكل الإصلاحيين والناشطين المعتقلين.#اضراب_المشايخ_بالسجون pic.twitter.com/KzubFtpa5Q — معتقلي الرأي (@m3takl) February 18, 2019