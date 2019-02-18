الهباش لإذاعة إسرائيلية: الاستيلاء على أموال المقاصة يؤثر على التنسيق الأمني

قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن قيام "إسرائيل" بالاستيلاء على أموال عائدات الضرائب سيؤثر على "التنسيق الأمني".

وأوضح الهباش لـ"هيئة البث الإسرائيلية"، أن قرار اقتطاع "إسرائيل" أموال الضرائب بحجة تحويلها لصالح عوائل الشهداء والأسرى؛ يمس في قدرة الأجهزة الأمنية والمدنية على القيام بدورها.

وقال، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلعب في النار قبل الانتخابات "الإسرائيلية"، مبيناً أن السلطة الفلسطينية قد تلجأ لرفض كل الأموال التي تحول لها من "إسرائيل".

وأشار الهباش، إلى أن هذا القرار يعد سرقة، وهو مخالف لاتفاق "أوسلو"، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية وقيادتها ستستمر في دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، حتى وإن اضطرت القيادة لدفعها من أموالها الخاصة.

وفي وقت سابق، بين الهباش لإذاعة صوت فلسطين، أنه "إذا أقدم الاحتلال على تنفيذ سرقة أموال المقاصة؛ فإننا سنكون في موقف صعب، وعلينا أن نتخذ قرارات صارمة وجريئة في مواجهة هذه السرقة، ومنها الذهاب إلى المحاكم الدولية".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد صادق مساء أمس الأحد، على تطبيق القانون القاضي بتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع كمخصصات للأسرى، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018.

وتشير الأرقام التي قدمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ الذي تم اقتطاعه (نصف مليار شيقل) إلى الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال والأسرى المحررين وأسرهم. لذلك، تقرر تجميد نفس المبلغ من الأموال التي جمعتها "إسرائيل" من أموال الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية.