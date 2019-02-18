يديعوت: "الكابينت" اقتطع أقل من نصف مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت: "من وثيقة وصلت ليديعوت أحرنوت من وزارة المالية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية دفعت رواتب لمخربين أحياء وأموات خلال العام 2018 حوالي 1.2 مليار شيكل، وهو رقم ضعف ما قام الكابينت الإسرائيلي باقتطاعه، والسبب أن إعلان الكابينت يتعلق بالمخربين الأحياء فقط، وسيكون للقرار تأثيراته”. بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة العبرية، وفق معطيات العام 2018، 550 مليون شيكل خصصت لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين والمختصة بدفع رواتب الأسرى حسب سنوات الأقدمية لهم في السجون الإسرائيلية، ومن حصل على الجزء الأكبر من الموازنة كانت عائلات الشهداء، وبمبلغ 687 مليون شيكل.

وفي سياق الموضوع نفسه، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية رسمًا بيانيًا قالت إنه يمثل رواتب الأسرى الفلسطينيين وفق سنوات السجن في السجون الإسرائيلية، أسير لمدة 3 سنوات يحصل على مبلغ 1400 شيكل، 2000 شيكل للأسير الذي يقضي في السجون الإسرائيلية ما بين 3-5 سنوات، من قضى ما بين 5-10 سنوات يحصل على 6000 شيكل، وراتب 10 آلاف شيكل لمن قضى 25-30 سنة، ومن قضى أكثر من 30 عاماً يحصل على حوالي 12 ألف شيكل.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد قرر أمس الأحد اقتطاع مبلغ 502,697,000 شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية دفعت هذا المبلغ للأسرى وعائلاتهم، ولأسرى محررين.