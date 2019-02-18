معاريف: "إسرائيل" امتنعت عن الرد بقوة على غزة خوفاً من التصعيد

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، بأن الجيش "الإسرائيلي" امتنع عن الرد بقوة في الفترة الأخيرة ضد الهجمات التي يشنها المتظاهرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن مراسلها العسكري تال ليف رام، قوله: "في إسرائيل يدعون أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرد في غزة حتى خلال فترة الانتخابات".

وأضاف أنه حتى في الحوادث الأخيرة وإصابة الضابط الجمعة الماضية والجندي الذي أصيب أمس، امتنع الجيش عن الرد بقوة على أهداف للمقاومة داخل القطاع خشية من التدهور إلى التصعيد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات "الإسرائيلية" في بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام العبرية قبل شهرين بحل الكنسيت وإجراء انتخابات جديدة.