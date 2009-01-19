انتشال عشرة جثامين أخرى في قطاع غزة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم-غزة

أعلن مسئول طبي فلسطيني انتشال جثامين عشرة شهداء فلسطينيين صباح اليوم الاثنين في اليوم الثاني لتراجع آليات الجيش الإسرائيلي من مناطق حدودية لقطاع غزة ومن تحت أنقاض منازل مدمرة.

وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية "إن الأطقم الطبية انتشلت مزيدا من الشهداء بواقع أربعة في شرق جباليا وستة آخرين من عدة مناطق متفرقة خاصة قرية العطاطرة والزيتون والتفاح.

وكانت الأطقم الطبية انتشلت يوم أمس جثامين 95 شهيدا فلسطينيا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأعلن حسنين ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 من الشهر الماضي إلى 1310 والجرحى لأكثر من 5500 آخرين نصفهم من المدنيين.

وأوضح أن من بين الشهداء 418 طفلا و111 امرأة و123 من كبار السن إلى جانب 16 مسعفا وأفراد من طواقم الدفاع المدني وأربعة صحفيين وخمسة أجانب.

وكانت إسرائيل أعلنت منذ فجر أمس قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد قبلته فيما بعد الفصائل الفلسطينية التي أمهلت تل أبيب أسبوعا لسحب قواتها ورفع الحصار عن القطاع بفتح كلي للمعابر.