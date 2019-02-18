برشلونة يهزم ريال مدريد بكرة السلة في نهائي الكأس

عقب مواجهة "كلاسيكو" نهائية مثيرة، مساء الأحد، توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد أن تفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد، بفارق نقطة واحدة (94-93) وعقب وقت إضافي.

وكان برشلونة تأهل لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على منافسه إيبروستار تنيريفي في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 92 –86، بينما ريال مدريد كان قد فاز على فريق سيغوروس جوفينتوت في نصف النهائي بنتيجة 93 – 81.

وبهذا الفوز حافظ برشلونة على لقب كأس الملك في كرة السلة للعام الثاني على التوالي، عندما فاز على الفريق الملكي أيضا وبسيناريو مشابه (92-90).

ورفع برشلونة بهذا حصيلته من بطولة الكأس إلى 25 لقبا، ليأتي في المرتبة الثانية خلف الريال صاحب الـ27 لقب، والفائز بآخر لقب قبل عامين.