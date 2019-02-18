شرطة الاحتلال تداهم حي بيارة دكة بيافا لترحيل سكانه

داهمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة مندوبين عن ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ومؤسسة التأمين وشركات الكهرباء واتحاد المياه بالإضافة لممثلين عن جمعيات "الرفق بالحيوان" حي بيارة دكة في مدينة يافا صباح الاثنين للمرة الثانية خلال الشهر الجاري .

وقالت مصادر محلية إن هذه المداهمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وتأتي في إطار ملاحقة السكان الفلسطينيين في البيارة والتضييق عليهم في محاولة لترحيلهم من أراضيهم التي حافظوا عليها منذ عام النكبة 1948.

وأعرب عدد من الأهالي عن استغرابهم من تصعيد السلطات وتكرار مداهمات بيارة دكة في الآونة الأخيرة، وذلك للمرة الرابعة خلال عام واحد، وهو ما من شأنه الدفع باتجاه مزيد من التضييق على العائلات الفلسطينية في يافا.