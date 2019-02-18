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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حماس: مقاطعة فتح لحركة الجهاد الاسلامي إمعان في العداء لفصائل المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:14 - 18 فبراير 2019
حماس حماس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار الذي أعلن عنه عزام الأحمد بمقاطعة حركة فتح و رئيس السلطة محمود عباس لحركة الجهاد الإسلامي.

و قالت حماس في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة منه ظهر اليوم الاثنين: "إن الإمعان في العداء لفصائل المقاومة من طرف حركة فتح عباس إنما يعكس العزلة التي يعاني منها هذا الفريق في رام الله، والتي حسمت أمرها تمامًا مع الاحتلال والتنسيق الأمني والحرب على المقاومة".

و أكدت الحركة وقوفها مع حركة الجهاد الإسلامي كحركة مجاهدة ومكون أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، لا يضرها إجراءات فريق المقاطعة ورجالاته.

 

 

 

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