أتى من لوس أنجلوس ليقاتل في غزة!

قالت قناة 20 العبرية بأن الجندي الاسرائيلي الذي اصيب امس خلال مواجهات على حدود شمالي قطاع غزة يدعى " يوعيد زقوري" اتى من ولاية لوس انجلوس الامريكية ليخدم في صفوف جيش الاحتلال في لواء "هناحل".

ووفقا للقناة العبرية، فإن والدي الجندي غادرا أمريكا في طريقهما لــ "اسرائيل".

ولازال الجندي يقبع في مستشفي برزيلاي في عسقلان بعد اخرج الشظية من رقبته ولازال تحت التخدير، وفقاً للقناة العبرية.

يشار الى أن الجندي أصيب مساء الأحد، بجراح طفيفة جراء القاء قنبلة تجاه مجموعة من الجنود في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.