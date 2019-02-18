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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:10 - 18 فبراير 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الحافلات المراد سفرها هي الخامسة والسادسة والسابعة من كشف (17-2).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم. 

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