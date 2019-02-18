صحيفة عبرية: جهود فلسطينية - أردنية لنسف "صفقة القرن"

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، في تقرير لها إن جهودًا فلسطينية – أردنية مشتركة تجري بهدف نسف خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" ومنع تحقيقها على الأرض.

وبحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين والأردنيين شكلوا مؤخرًا مجلسًا مشتركًا لإدارة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس كخطوة أولى لنسف الخطة الأميركية.

ووفقًا لدراسة أجراها يوني بن مناحيم الباحث في مركز القدس للشؤون العامة، فإن هذه الخطوة تنتهك اتفاق أوسلو وتضر بشكل خطير بالسيادة الإسرائيلية على القدس.

وأكد أكثر من مسؤول فلسطيني للصحيفة، التعاون المشترك مع الأردن وتسارعه في ظل اقتراب نشر الخطة الأميركية. وأشار أحدهم إلى أن هذه الخطوة مستمدة من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني في شهر أغسطس/ آب 2017 بعد أزمة البوابات الالكترونية التي وضعتها إسرائيل.