​النفط بأعلى مستوى في 3 شهور مدعوماً بتوقعات تراجع المعروض

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع، الإثنين، لأعلى مستوى منذ 3 شهور، مدعومة بتوقعات تراجع المعروض مع نهاية الربع الأول 2019.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، الأسبوع الماضي، إن عودة التوازن للأسواق متوقعة في الربع الأول 2019 مع استمرار تنفيذ اتفاق خفط الإنتاج، وهبوط إنتاج لاعبين آخرين.

فيما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، أن لا حاجة لأية اجتماعات لدراسة السوق بعد تراجع الإنتاج في بلدان مثل فنزويلا وإيران.

وتراجع إنتاج إيران بمليون برميل يوميا على أساس سنوي في يناير/ كانون ثاني الماضي، إلى 2.7 برميل يوميا.

فيما تراجع إنتاج فنزويلا بقرابة مليون برميل في نفس الفترة، إلى 1.1 مليون برميل يوميا، بفعل ضغوط سياسية واقتصادية أمريكية.

وبحلول الساعة (07:15 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.59 بالمائة أو 39 سنتا إلى 66.64 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.82 بالمائة أو 45 سنتا إلى 56.42 دولارا للبرميل.

وبدأت "أوبك +" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وتتألف "أوبك+"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.