ابن سلمان يأمر بإطلاق سراح 2000 باكستاني

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاثنين إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بـ"الإفراج فورا" عن سجناء باكستانيين في السجون السعودية.

وذكر المكتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر أن الأمر جاء خلال الزيارة التي يقوم بها ابن سلمان إلى باكستان، مضيفا أنه أمر سلطات بلاده بالإفراج فورا عن أكثر من 2000 سجين باكستاني في سجون بلاده".

وذكرت التغريدة أن الإفراج عن السجناء "جاء بناء على طلب من عمران خان"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويأتي الإعلان عن الخطوة في اليوم الأخير لزيارة بن سلمان الأولى لباكستان التي بدأها الأحد، والتي شهدت توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الرياض وإسلام آباد باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.