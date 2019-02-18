5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى" أن خمسة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير فراس صادق محمد غانم (45 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ميسر زهير محمود قزمار (39 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إياد فوزي عبد الكريم رضوان (39 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة رام الله الأسير صلاح الدين صالح عبد الجواد برغال (30 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام داخل السجون.

والأسير بدر إبراهيم عطية أبو سنينة من مدينة غزة المحكوم بالسجن 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام متواصلة داخل سجون الاحتلال.