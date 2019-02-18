ليبرمان يهاجم حكومته بسبب الإرباك الليلي على حدود غزة

هاجم أفيغدور ليبرمان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب سياستها الحالية بمواجهة الأدوات الشعبية والمسيرات قرب حدود قطاع غزة.

وقال ليبرمان إن "التظاهرات في قطاع غزة، لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة"، مضيفا : "مرة أخرى، وقع مساء أمس، حادثا عنيفا، انتهى لحسن الحظ بإصابة أحد مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

واعتبر أنه "عندما أصيب أحد ضباط الحدود بالجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، فإنهم في غزة تشجّعوا إلى تنفيذ هجوم آخر على القوات أمس".

وأشار ليبرمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، مستدركا : "لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية".

وتابع وزير الأمن الإسرائيلي السابق : "لا مجال للانتظار، يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى وأن ندمر البنية التحتية "للإرهاب" ونجدد سياسة الاغتيالات". بحسب تعبيره.

وأصيب مساء أمس، 19 فلسطينيا، وجندي إسرائيلي؛ جراء مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة، فيما قصف الاحتلال موقعين للمقاومة.