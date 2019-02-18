حماس: على السلطة مواجهة الاحتلال بوقف التنسيق ورفع عقوبات غزة

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الاثنين، ان قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية، هي استمرار لسياسة العربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء شعبنا.

وأشار قاسم الى السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، وهي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال قاسم "من المؤسف ان يكون قرار الحكومة "الإسرائيلية"، قد سبقه قطع حكومة رامي الحمد الله في رام الله رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة".

وطالب السلطة أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات "الإسرائيلية"، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة. والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات المصالحة.