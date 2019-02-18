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الأردن يسمح لحملة الجوازات المؤقتة بامتلاك مركبات "الديزل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 18 فبراير 2019
الاردن الاردن
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صدر في عدد الجريدة الرسمية الأردنية، اليوم الأحد، نظاما معدلا لنظام تسجيل وترخيص المركبات.

ويسمح النظام الجديد لغير الأردنيين من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة بتسجيل وترخيص مركبة نقل مشترك.

وكان مجلس الوزراء الأردني قرر السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات "الديزل" بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008م لتضمينه بندا ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات "الديزل" التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن "5.5"  نص لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

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