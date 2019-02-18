بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في محافظات الضفة فجر اليوم واعتقلت 16 مواطنًا من الفلسطينيين .

وشهدت مدينة قلقيلية وبيرزيت وأبو شخيدم شمال رام الله مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وزعمت قوات الاحتلال ان شبانا القوا قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية في قرية عنبتا بطولكرم دون اصابات .

وعرف من المعتقلين في الضفة التالية أسماؤهم:

١. المحرر منير العبد كوبر شمال رام الله

٢. عبد الله محمد عصفور البرغوثي- كوبر

٣. حازم العطاري- عرابة جنوب جنين

٤. محمد عدنان يوسف نزال- قباطية جنوب جنين

٥. إبراهيم زكارنة- قباطية

٦. أدهم زايد المصري- عقابا قرب طوباس

٧. حمدان دحيلية- طولكرم

٨. أحمد أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس

9.الشاب إبراهيم العاروري على حاجز عطارة شمال رام الله