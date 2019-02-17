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الاحتلال يزعم سقوط صاروخ قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 23:09 - 17 فبراير 2019
صاروخ2 صاروخ2
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زعمت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، سقوط صاروخ محلي الصنع قرب السياج الزائل مع قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت 24 العبري، بأن صاروخاً أطلق من داخل القطاع سقط قرب السياج الزائل دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو أضرار.

يُشار إلى أن الساعات الماضية شهدت توتراً على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للشباب الثائر شرق جباليا شمال القطاع الأمر الذي أدى إلى إصابة 19 مواطناً بجراح مختلفة، وإصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة متفجرة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين تجاه أحد مواقع الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع.

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