اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات "الإرباك الليلي" شرق جباليا

أصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، خلال فعاليات "الإرباك الليلي" في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، "بأن 9 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة شمال قطاع غزة نافياً وصول أي شهداء للمستشفى الاندونيسي".

وكان مراسلنا أكد، أن عدداً كبيراً من المتظاهرين وصلوا إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا للمشاركة في "الإرباك الليلي"، مشيراً إلى أن الشبان أطلقوا قنابل صوتية تجاه قوات الاحتلال.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، عودة نشاطات وحدة ما يُعرف بـ"الإرباك الليلي"، بعد تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة.

ووحدة "الإرباك الليلي" هي أسلوب مقاومة جديد ابتدعه شباب غزة، لتُضاف إلى عدة وحدات ظهرت منذ بداية مسيرات العودة؛ وأهمها "وحدة الكوشوك"، ووحدة "الطائرات والبالونات الحارقة"، ووحدة "قصّ السلك"، ووحدة "المساندة"، وغيرها من الوحدات والأساليب المبتكرة التي تخدم الهدف نفسه، وهو مواجهة الاحتلال وجيشه.

ومنذ 30 مارس الماضي، انطلقت مسيرات قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة و"إسرائيل"، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.