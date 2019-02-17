"أبو مرزوق" يكشف سبب عدم إصدار بيان ختامي لاجتماعات موسكو

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأحد، عن كواليس توافق الفصائل الفلسطينية في اجتماعات موسكو الأخيرة، على عدم إصدار بيان ختامي.

وقال أبو مرزوق عبر (تويتر): "توافقت الفصائل على بيان جيد وأرسل للطباعة في السفارة الفلسطينية، وفوجئ الجميع بتوزيع للبيان، وفيه تغير غير متفق عليه"، مشيرًا إلى أن حركة فتح رفضت تعديله.

وأضاف: "أوضحنا للرأي العام الخلل، وتوافقنا على عدم إصدار بيان في المؤتمر الصحفي، وغضب الأصدقاء وحملوا عزام المسؤولية"، في إشارة إلى عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح إلى موسكو.

وكان ممثلي 11 فصيلاً فلسطينياً، أجروا حوارات لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو: حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب.

يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي رفضت الثلاثاء الماضي، التوقيع على بيان الفصائل الفلسطينية في موسكو، برفض اعتبار "م ت ف" ممثل شرعي ووحيد دون ربط ذلك بإعادة بناءها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005، إضافة إلى رفضها البند المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية .