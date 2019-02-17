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خدمات رفح يتوج بلقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من النهاية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:40 - 17 فبراير 2019
فريق خدمات رفح في الدوري الممتاز فريق خدمات رفح في الدوري الممتاز
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حسم فريق خدمات رفح مساء اليوم الأحد، لقب الدوري الممتاز في قطاع غزة قبل 3 جولات على نهاية منافسات الدوري.

وجاء تتويج فريق خدمات رفح بلقب دوري الدرجة بعد فوزه، على مستضيفه شباب خان يونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على استاد خان يونس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه شباب خان يونس صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويعد هذا اللقب، الخامس لخدمات رفح في الدوري، وسبق له أن توج بطلا للمسابقة مواسم (1996-1997)، (1998-1999)، (2005-2006)، (2016-2017)، إضافة إلى لقب هذا الموسم.

وكان خدمات رفح أنهى الدور الأول في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر آنذاك فريق اتحاد خان يونس، لكن الأخير تراجع بشكل كبير في مرحلة الاياب.

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