وقفة احتجاجية للمقطوعة رواتبهم من قبل السلطة بغزة

نظم عدد من المقطوعة رواتبهم اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بحقهم.

وعبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت ظهر اليوم أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة، عن غضبهم الشديد ورفضهم للإجراءات التعسفية التي تطالهم بتقارير كيدية.

وتسود قطاع غزة حالة من الاحتقان والسخط تجاه إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب آلاف من الموظفين من مختلف الوزارات وكذلك رواتب آلاف من ذوي الأسرى والشهداء والجرحى، بدون إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي ذلك في سياق تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة ضد قطاع غزة وتشمل تقليص الرواتب وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر الإجباري.