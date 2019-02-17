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"قنوات اقرأ" تضع اللمسات الأخيرة لباقتها البرامجية الجديدة

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 15:28 - 17 فبراير 2019
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عقدت إدارة قنوات اقرأ الفضائية عدة اجتماعات إدارية وفنية إنتاجية في مكاتب القناة للانتهاء من التحضيرات النهائية لإطلاق باقة من البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية المتنوعة والجديدة للشاشة العربية وللجمهور العربي الكريم تحقيقاً لشعارها للناس كافة.

وقال السيد محمد سلام مدير عام قنوات اقرأ "إن القناة بصدد إطلاق العديد من المفاجآت البرامجية لمشاهديها في كافة أرجاء الوطن العربي"، مؤكداً أن البرامج الجديدة ستكون موجهة للأسرة العربية بكافة أعمارها وأطيافها الاجتماعية والثقافية مشيراً إلى أن القناة ستقوم أيضاً ولأول مرة في الفترة المقبلة بإطلاق العديد من البرامج المتخصصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

جاء ذلك، خلال زيارة إدارة القناة لمكتبها في القاهرة حيث يعقد سلسلة اجتماعات لاختيار أفضل البرامج وأكثرها ملامسة لواقع المشاهد على المستويات الثقافية والاجتماعية والدينية والتربوية.

وقد لاقت قنوات اقرأ صدىً واستحساناً كبيراً عند مشاهديها من خلال البرامج التي تبثها لكافة الأطياف في المجتمع لمسته من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصاتها المختلفة.

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