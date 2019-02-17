ماذا قال "كاتس" في اليوم الأول لاستلامه مهام وزارة الخارجية الإسرائيلية؟

استلم الوزير "يسرائيل كاتس" مهام وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بعد تعيينه من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين.

وقال كاتس -لدى استلامه مهام وزارة الخارجية التي كان يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- "استِلم وزارة الخارجية بشعورٍ كبيرٍ وقوي وأعلم مدى أهمية المهمة التي ترافقني".

واضاف كاتس :"هذه لحظة مثيرة بالنسبة لي، اتيت اليوم بالقدم اليمنى -توحي بالقوة- الى وزارة الخارجية ولدي حافز كبير للمهمة الجديدة".

وتابع: أشكر رئيس الوزراء نتنياهو أنْ منحني هذه الثقة، أنا سعيد لرئاسة الوزارة، وسأكون جنبًا إلى جنب مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسوف استمر في تعزيز وقيادة السياسة الخارجية لـ"إسرائيل".

ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية فإن مدة تعيين كاتس ستستمر حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة.

ويحتفظ نتنياهو بعدد من الوزارات، من بينها: وزارة الخارجية، والصحة، والهجرة الاستيعاب، ووزارة الحرب التي أبقاها لديه بعد استقالة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان على إثر خلافات مع نتنياهو نفسه.