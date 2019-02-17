مصادر تكشف: قرار بإعادة رواتب أعداد كبيرة من موظفي السلطة بعد فحص 2500 ملف

كشفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية " أنَّ اللجنة الأمنية التابعة لرام الله أنهت دراسة أكثر من 2500 ملف من الموظفين المقطوعة رواتبهم مؤخراً.

كما، وأكدت المصادر وجود قرار بعودة رواتب عدد كبير منهم بعد الفحص والتحري، لاسيما بعد أن ثبت بأن التقارير التي كتبت بحق كثير منهم هي تقارير كيدية وغير دقيقة.

وفرض الرئيس على غزة في إبريل 2017 عقوبات بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وخصم حينها نحو 30% من رواتب موظفي السلطة، بالإضافة إلى تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

وتسبب عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس على ذمم مالية.