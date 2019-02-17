هيئة:المرضى في "مشفى الرملة" يتناولون آلاف الحبوب المسكنة هرباً من آلامهم

ولفتت الهيئة، أن 17 أسيرا مريضا يقبعون بشكل شبه دائم في عيادة "الرملة"، ويتعرضون لإهمال طبي متعمد وممنهج، أدى إلى وصول بعضهم إلى حافة الموت كحالة الأسير سامي أبو دياك.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية مرضى سجن الرملة يتناولون بشكل يومي، ما معدله 20- 25 حبة دواء مسكنة، وينامون لأكثر من 18 ساعة يوميا للهرب من واقعهم المؤلم والمعقد، وهم كل من الأسير ناصر الشاويش وخالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد وأشرف أبو الهدى وناهض الأقرع وصالح صالح ومحمد أبو خضر وسامي أبو دياك الى جانب كل من الاسير محمد غسان وعز الدين كرجات واياد حريبات ومصطفى دراغمة وكفاح حطاب وسفيان سكافي وأنس موسى.

وقالت، أن غالبية هؤلاء يعانون من ضعف عام ولا يستطيعون التحرك إلا باستخدام كراس متحركة في ظل غياب المتابعة الصحية اللازمة لحالتهم، بالإضافة إلى عدم توفر كادر طبي للإشراف على علاجهم، حيث يخلو المشفى من أي طبيب أو فريق تمريض سوى ممارس عام لا يمر بانتظام على المرضى، لافتتا إلى أن 4 أسرى آخرين هم من يقومون برعاية المرضى المُشار إليهم".

ويعاني الأسرى في مشفى الرملة من أمراض في القلب والأمعاء وبتر في الأطراف، إلى جانب أمراض السرطان بمراحله المتقدمة، ومنهم من هو مصاب بالرصاص أثناء عملية اعتقاله.