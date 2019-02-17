وظيفة مترجم لغة إشارة وظيفة مستحدثة في قطاع الخدمة المدنية

استحدث ديوان الموظفين العام، وظيفة "مترجم لغة إشارة"، بهدف تطوير الخدمة المقدمة لشريحة الصم، والعمل على تعزيز ودمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني.

وأكد ديوان الموظفين العام، في بيان صحفي، إنه يسعى باستمرار على التيسير على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيد دورهم الهام.

ولفت إلى أن فلسطين سجلت خلال العام المنصرم قصة نجاح في مجال تعيين الاشخاص ذوي الإعاقة، عبر تحقيقها النسبة التي نص عليها القانون بل وتجاوزها لتصل إلى 8.6%.

وأعلن ديوان الموظفين عن هذه الوظيفة عبر موقعه الالكتروني، وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة، والتي توضح المهام والشروط الواجب توفرها لشاغل هذه الوظيفة، وهي مخصصة لكل من: ديوان الموظفين العام، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الصحة، لأهمية هذه الوظيفة في هذه المجالات، وسيتم تعميم هذه التجربة على جميع المجالات الأخرى في القطاع الحكومي.