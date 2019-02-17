غانتس: "حزب الله" أخطر منظمة في العالم وأكثرهم تطوراً

قال بيني غانتس رئيس حزب "حصانة لاسرائيل" الذي يخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "إن منظمة حزب الله هي من أخطر المنظمات في العالم وأكثرهم تطوراً".

وأضاف الجنرال المتقاعد غانتس خلال كلمته في مؤتمر ميونخ: إن التهديدات التي تشكلها منظمة حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب قاسية على إسرائيل، وفي نفس السياق ستكون كل من المنظمة والحكومة اللبنانية في خطر".

وفيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، قال الجنرال غانتس: نتنياهو هو منافسي السياسي، لكن لن نختلف على مصلحة إسرائيل، نحن أبناء موالين لهذا البلد، وعندما تتعرض إسرائيل لأي تهديد فتذوب الخلافات بيننا.

وأضاف غانتس "عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أمن إسرائيل، فإننا نقف جنبا إلى جنب، آمل أن يتصرف نتنياهو بالمثل عندما أكون رئيساً للوزراء.