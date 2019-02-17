وزير الخارجية الايراني:احتمال وقوع حرب مع "إسرائيل" أصبح كبير وغينس يرد

قال رئيس حزب حصانة "إسرائيل" بيني غينس الذي يشارك في مؤتمر ميونخ " لا تصدقوا اقوال وزير الخارجية الايراني ظريف وانا اقول لكم "لا يوجد فرق بيني وبين نتنياهو بكل ما يتعلق بإيران ، رغم الصراع السياسي داخل "إسرائيل" ابقى بجانب نتنياهو ضد ايران "

واضاف غينس ان حزب الله يعتبر أخطر منظمة في العالم ، على حد قوله.

قال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف خلال مؤتمر ميونخ " ان الاحتمال لنشوب حرب مع "إسرائيل" قد ازداد ، وحسب اقوال ظريف " هناك من يبحثون عن الحرب وبالطبع هي "إسرائيل" فهي من تبحث عن الحرب ونحن نتواجد في سوريا لمحاربة الارهاب .

وقال ظريف وفقا لموقع المستوطنين 7 ان خرق المجال الجوي للبنان والهجومات "الإسرائيلية" ضد سوريا تعتبر خرقاً للقانون الدولي ولا يوجد من ينتقد "إسرائيل" بل ينتقدونا نحن في خطر نشوب حرب ازداد ولا يوجد اي احد يتطرق "لإسرائيل" والخروقات التي تقوم بها.