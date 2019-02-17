وزير الخارجية القطري : لا نمول حماس وسنستمر في دعم أهل غزة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، ان القضية الفلسطينية "هي جوهر العلاقة بين أي دولة عربية و"إسرائيل"، مضيفاً أن "استعادة حقوق الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لذلك".

وخلال جلسة نقاشة ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، قال الوزير القطري: نحن لا نموّل حركة حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع".

وأضاف: " القضية الفلسطينية هي أساس العلاقة بين قطر و"إسرائيل" وسنستمر في دعم أهل غزة".

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، أشار آل ثاني إلى أن "التحقيقات أثبتت أن دول الحصار هي من اخترقت وكالة أنباء بلادنا".

وتابع: "الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث و ومصر"، مستدركا: "لا يوجد حوار بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حاليا".

