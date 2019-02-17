الاحتلال يرصد 200 مليون شيكل لمشاريع استيطانية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

رصدت شركة استيطانية "اسرائيلية" اكثر من 200 مليون شيكل لمشاريع استيطانية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، كما نشرت صحيفة "اسرائيل هيوم"، اليوم .

ويجري تنفيذ مشاريع استيطانية في هذه الاثناء بالبلدة القديمة، منها ما اطلق عليه اسماء "مصعد حائط البراق" و"متحف" و"قرية جميلة" و"فسيفيساء اورشليم".

وتهدف المشاريع الاستيطانية كافة لتهويد المدينة العربية الفلسطينية، منها مشروع "قرية جميلة" لتهويد وتغيير معالم "حارة اليهود" ومحاولة ازالة اي اثر عربي فلسطيني، بزعم تأهيل البنية التحتية للمنطقة.

وبدأت بعض المشاريع الاستيطانية الجديدة بالبروز على السطح، حيث سيفتتح اليوم الوزير المتطرف الكين ورئيس بلدية الاحتلال بالقدس موشيه ليون، مشروع "شارع اليهود" المؤدي الى ساحة البراق، ومشروع "البيت المحروق" الذي تزعم اساطيرهم انه بيت ليهودي عاش في فترة ما يسمى "الهيكل الثاني" المزعوم.

كما يجري في هذه الاثناء ترميم "كنيس" يهودي، يشمل تغيير كامل معالم المكان وسيصبح ارتفاعه 25 مترا، وسيتم تغيير وازالة درجات حجرية عربية فلسطينية تصل الى حائط البراق من خلال بناء مصعد على مساحة 2000 متر مربع بكلفة 57 مليون شيكل ينتهي مع نهاية عام 2022.