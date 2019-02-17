حملة مداهمات في الضفة وتسليم استدعاءات لثلاثة شبان

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق عدة بالضفة المحتلة، وسلمت ثلاثة شبان استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما اقتحمت قرية أبو قش شمال رام الله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان شرق المدينة وداهمت إحدى البنايات السكنية قبل انسحابها.

وسَلَمت مخابرات الاحتلال الأسيريْن المحرريْن الشقيقيْن صالح وصلاح عواد جواريش، وحمزة إسماعيل المصري من بيت لحم استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر أنس إسماعيل عبيات (27 عاماً) أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.