ارتفاع طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة، غائما جزئيا الى صاف وشديدة البرودة مع بقاء فرصة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الي معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.