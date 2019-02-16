الجهاد الاسلامي يُشيد بالحملة العالمية لمقاومة التطبيع

أشادت حركة الجهاد في فلسطين بالحملة العالمية لمقاومة التطبيع التي أوصلت رسالة مهمة عبر المشاركة الواسعة للشباب من مختلف مدن العالم العربي والإسلامي الذين توحدت شعاراتهم الرافضة للتطبيع باعتباره جريمة وخيانة.

و قال الناطق الاعلامي باسم الحركة: أ.مصعب البريم في تصريح له: "إن هذه الحملة تؤكد على عمق وعي شباب أمتنا وشعبنا بحجم التحديات والمؤامرات التي تعصف بقضيتنا".

و أكد البريم أن مقاومة التطبيع بكافة الأشكال وإدانته وتعرية وفضح المطبعين هي رسالة المقاومة والشعب الفلسطيني وتأكيدا منا على علاقة العداء مع الاحتلال الصهيوني.

و لفت الى أن كل محاولات التضليل والخداع التي تحبك جيدا في الظلام لحرف بوصلة وطاقة المقاومة نحو متاهات الخصومة السياسية على حساب التناقض المركزي مع الاحتلال ستبوء بالفشل والخذلان أمام وعي المقاومة وجماهيرها.