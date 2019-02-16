صحفية "اسرائيلية" تُثير عاصفة في كيان الاحتلال

أثارت تصريحات لصحفية في القناة العبرية 13 عاصفة كبيرة في كيان الاحتلال، بعد أن وصفت جيش الاحتلال بأنه محتل، و أن ما يجري في الضفة الغربية و قطاع غزة هو بسبب الاحتلال.

و قالت أوشرات كوتلار ، مقدمة برنامج " مجازين" الأسبوعي عبر القناة (13) على الهواء مباشرة الليلة :" ترسلون اولادكم للخدمة في الجيش ، في الضفة الغربية ، ويعودون لكم وحوش بشرية، هذه هي النتيجة الحتمية للإحتلال".

من جهته قال ‫نفتالي بينت من اليمين الجديد إنه سيقدم غداً الى المستشار القانوني للحكومة أفخاي منذليبليت طلباً رسمياً بضرورة تقديمها للقضاء وفق المادة (4) من قانون التشهير.