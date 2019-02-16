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بعد وصفها الجيش "الاسرائيلي" بالمحتل

صحفية "اسرائيلية" تُثير عاصفة في كيان الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:39 - 16 فبراير 2019
جنود الاحتلال الاسائيلي قرب مستوطنة بيت ايل جنود الاحتلال الاسائيلي قرب مستوطنة بيت ايل
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أثارت تصريحات لصحفية في القناة العبرية 13 عاصفة كبيرة في كيان الاحتلال، بعد أن وصفت جيش الاحتلال بأنه محتل، و أن ما يجري في الضفة الغربية و قطاع غزة هو بسبب الاحتلال.

و قالت أوشرات كوتلار ، مقدمة برنامج " مجازين" الأسبوعي عبر القناة (13) على الهواء مباشرة الليلة :" ترسلون اولادكم للخدمة في الجيش ، في الضفة الغربية ، ويعودون لكم وحوش بشرية، هذه هي النتيجة الحتمية للإحتلال".

من جهته قال نفتالي بينت من اليمين الجديد إنه سيقدم غداً الى المستشار القانوني للحكومة أفخاي منذليبليت طلباً رسمياً بضرورة تقديمها للقضاء وفق المادة (4) من قانون التشهير.

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