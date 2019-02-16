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حماس: رفض فتح الجلوس مع الجهاد إصرار على الانعزال عن الكل الوطني

  • فلسطين اليوم
  • 22:30 - 16 فبراير 2019
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني.

و أشار قاسم في تصريح صحفي مساء اليوم السبت الى أن حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية ، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة.

و قال: "المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".

و كان عزام الأحمد كشف في تصريحات له  اليوم، عن قرار اتخذه الرئيس عباس، بشأن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي في الفترة المقبلة.

وقال الأحمد: "لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي"، موضحا أن هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو.

وأضاف: "الذي لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن صدورنا مفتوحة لاحتضانهم مجددا". وفق تعبيره.

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