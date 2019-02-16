حماس: رفض فتح الجلوس مع الجهاد إصرار على الانعزال عن الكل الوطني

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني.

و أشار قاسم في تصريح صحفي مساء اليوم السبت الى أن حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية ، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة.

و قال: "المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".

و كان عزام الأحمد كشف في تصريحات له اليوم، عن قرار اتخذه الرئيس عباس، بشأن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي في الفترة المقبلة.

وقال الأحمد: "لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي"، موضحا أن هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو.

وأضاف: "الذي لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لن نجلس معه، لكن لو تراجعوا عن موقفهم الخاطئ، فإن صدورنا مفتوحة لاحتضانهم مجددا". وفق تعبيره.