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أبو عبيدة: التطبيع مع العدو طعنة في ظهر مقاومة شعبنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:46 - 16 فبراير 2019
ابو عبيدة ابو عبيدة
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اعتبر المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أن التطبيع مع العدو الصهيوني طعنة في ظهر مقاومة شعبنا المتمسك بأرضه والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين، مؤكداً أن التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا.

و أكد ابو عبيدة في تصريح له عبر "تليجرام"، في إطار حملة التغريد على وسم #التطبيع خيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن التاريخ سيلعن كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل.

و دعا أبو عبيدة الشرفاء في الأمة للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة ماديا وسياسيا وثقافيا، مشيراً الى أن المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل أمتنا وقضيتنا ومقدساتنا.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت، مساء أمس الجمعة خلال بيانها، ابناء شعبنا الى المشاركة في الحملة الدولية للتغريد على وسم #التطبيع_خيانة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

 

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