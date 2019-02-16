التطبيع_خيانة.. "انتفاضة عربية" وغضب شعبي ضد التطبيع مع إسرائيل

انهال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الغاضبة والمستنكرة عبر " تويتر" و" فيسبوك" جراء الهرولة العربية للتطبيع مع الكيان "الإسرائيلي" المحتل.

وشارك في الحملة الدولية آلالاف النشطاء في العالم العربي والإسلامي، معبرين عن سخطهم بالتدوينات والمنشورات، معتبرين أن ما حدث في مؤتمر وارسو مهزلة توجب فضح المطبعين، مشيرين إلى أن التطبيع مع إسرائيل خيانة لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين المحتلة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت، مساء أمس الجمعة خلال بيانها، ابناء شعبنا الى المشاركة في الحملة الدولية للتغريد على وسم #التطبيع_خيانة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات عبر موقعي "تويتر" و"فيس بوك"، فغرّدت الإعلامية غادة عويس: "اسرائيل كيان نشأ على أراضي فلسطينيين شرّدتهم عصابات مسلحة صهيونية الى مخيمات ببلدان مجاورة. هذا الكيان يستمر بالتهويد والاستيطان ويحاصر غزة ويهدد امن البلدان العربية على رأسها لبنان وسوريا.هذه معلومة وليس رأياً".

وتساءلت عويس: "على أي أساس يريد البعض السلام والتطبيع معها؟".

أما الناشط إياد الاغا فغرّد: "بعد مهزلة مؤتمر وارسو لم يبقى في وجوه وزراء خارجية العرب ماء، إن كان موجود أصلا !".

وغرّد محمد حسونة: "المقاومة ثقافة وفعل، لذا علينا فضح المُطبعين، فهذا شكلٌ من أشكال المقاومة. نعاهد الشهداء أننا لن نحيد عن ذلك".

فيما كتب عبد القادر الشريف: "التطبيع مع الاحتلال خيانة لا يمكن غفرانها.. شعبنا الفلسطيني دفع أغلى الأثمان من أجل حريته وكرامة الأمة".

و دوّن علي الحلو: "انه صراع الاجيال، كما انه صراع عقيده، بين الإسلام وبين اليهودية المحرفة وبين الأيدي المتوضئة والايدي النجسة القذرة الملوثة بدماء الانبياء وبدماء البشر. والعجيب ان الأمه العربية ما زالت تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه المسلمين الأوائل، الذين وضعوا حداً لهذا المكر".

وأضاف الحلو: "نحن نؤمن ايماناً راسخا بأن صراعنا مع بني صهيون المجرمين، هو صراع ابدي ولن ينتهي إلا مع قيام الساعة، لأنه صراع وجود بالدرجة الأولى. كما اننا مقتنعين بان صراعنا معهم هو صراع ببن الخير والشر وبين الحق والباطل، لا بل أنه صراع بين أن نكون أولا نكون، أي بين الحياه والموت.!".

وكتب آخر: "الطعنة التي يسددها لك العدو لا تكسر ظهراً ولا تحني هامة.. أما طعنة ذوي القربى هي التي تجعلنا عراة يغشانا الخزي والعار.!

وعبر حسابه على تويتر كتب الفارس: "قريبا سنشهد شعوب الدول العربية تدوس على جثث الخونة ممن يتسمون بالقادة في جميع عواصمهم، التطبيع مع محتل يقتل إخواننا الفلسطينيين ليلا نهارا وتمارس ضدهم ابشع صور القمع الوحشي والسجن التعسفي والتعذيب التطبيع يعد ليس خيانة وحسب بل مشاركة في سفك دماء الفلسطينيين عمدا".

وكتبت الناشطة سارة سويلم: "سيكون مآل هذه المساعي الواهنة للتطبيع كسابقتها هو الفشل، لا بندقية الفلسطيني ستتوقف ولا موقف الشعوب الحُرّة الشعوب التي ليست بِ أمعة لحاكمها".

ويرى الناشط مجاهد ان عملية التطبيع تعكس إشكالية فقدان البوصلة لدى المنظومة العربية، وإشكالية تحديد الأولويات والمخاطر والاستحقاقات المترتبة عليها، مشيراً إلى أنه على إثر الموجة المضادة لحالة “الربيع العربي” منذ 2013؛ انشغلت المنطقة بالصراعات الداخلية، وتصاعدت التوترات العرقية والطائفية.

وغرّد آخر: "لمِن العار على هؤلاء الذين يدعون الثقافة والعروبة بأن يخرجوا وبكل وقاحة في الحقيقة على وسائل الإعلام ليقولوا بأن الإسرائيلين لهم الحق في أرض فلسطين وهم الذين سكنوها منذ آلاف السنين".

وتشهد العلاقات بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل، تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية وصلت حد زيارة رئيس وزراء الاحتلال علنا إلى سلطنة عمان، فيما تشهد العلاقات مع البحرين، والسعودية، والإمارات، تطورا غير مسبوق بحسب تقارير إعلامية.

بعد مهزلة مؤتمر وارسو لم يبقى في وجوه وزراء خارجية العرب ماء ، إن كان موجود أصلا !#التطبيع_خيانة — Iyad Alagha (@IyadAlagha) ١٦ فبراير ٢٠١٩

اسرائيل كيان نشأ على أراضي فلسطينيين شرّدتهم عصابات مسلحة صهيونية الى مخيمات ببلدان مجاورة.هذا الكيان يستمر بالتهويد والاستيطان ويحاصر غزة ويهدد امن البلدان العربية على رأسها لبنان وسوريا.هذه معلومة وليس رأياً فعلى اي اساس يريد البعض السلام والتطبيع معها؟ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) ١٦ فبراير ٢٠١٩

المقاومة ثقافة وفعل، لذا علينا فضح المُطبعين، فهذا شكلٌ من أشكال المقاومة.

نعاهد الشهداء أننا لن نحيد عن ذلك.#التطبيع_خيانة — مُحمّد حَسُّونة✌???????? (@Mohd_Hasona) ١٦ فبراير ٢٠١٩

التطبيع

* ان تقف صامتا أمام ما يحصل لاهل فلسطين .

* ان تكون صامتا عن تطبيع قيادتك .

* ان تكون سببا في هجرة ابناء شعبك .

* ان تنفذ اجندة الاحتلال بسبب غباءك .#التطبيع_خيانه — moh ahmed (@moh_ahmed97) ١٦ فبراير ٢٠١٩

لماذا #التطبيع_خيانة؟

لأن المطبع أقر بباطل الاحتلال وتنازل عن نصرة صاحب الحق الفلسطيني في الأرض والمقدسات pic.twitter.com/f9tuj14JHz — salamamaroof (@salama1977) ١٦ فبراير ٢٠١٩

#التطبيع_خيانة قريبا سنشهد شعوب الدول العربية تدوس على جثث الخونة ممن يتسمون بالقادة في جميع عواصمهم ، التطبيع مع محتل يقتل إخواننا الفلسطينيين ليلا نهارا وتمارس ضدهم ابشع صور القمع الوحشي والسجن التعسفي والتعذيب التطبيع يعد ليس خيانة وحسب بل مشاركة في سفك دماء الفلسطينيين عمدا . — الفارس الشبح ???? (@Knight_ghostly) ١٦ فبراير ٢٠١٩

الطعنة التي يسددها لك العدو لاتكسر ظهراً ولا تحني هامة.. أما طعنة ذوي القربى هي التي تجعلنا عراة يغشانا الخزي والعار.!

#التطبيع_خيانة — فلسطين عبد القادر ???????? (@falestine_gaza) ١٦ فبراير ٢٠١٩

#التطبيع_خيانة

"

لمِن العار على هؤلاء الذين يدعون الثقافة والعروبة بأن يخرجوا وبكل وقاحة في الحقيقة على وسائل الإعلام ليقولوا بأن الإسرائيلين لهم الحق في أرض فلسطين وهم الذين سكنوها منذ آلاف السنين — العَنودْ حَميًًَّة (@bvk6Xh3sMGSvIYN) ١٦ فبراير ٢٠١٩

نحن نؤمن ايماناً راسخا بأن صراعنا مع بني صهيون المجرمين، هو صراع ابدي ولن ينتهي إلا مع قيام الساعه،لانه صراع وجود بالدرجه الأولى.كما اننا مقتنعين بان صراعنا معهم هو صراع ببن الخير والشر وبين الحق والباطل،لا بل أنه صراع بين أن نكون أولا نكون، أي بين الحياه والموت.!#التطبيع_خيانة — Ali El Helou (@ALIHUSSEINELHEL) ١٦ فبراير ٢٠١٩

أن تجلس مع العدو الصهيوني على طاولة واحدة هي خيانة لدماء الشهداء.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/mI5mu751r8 — bilal ismail (@bilalbeebo26) ١٦ فبراير ٢٠١٩

#التطبيع_خيانة

من لم يستطع أن يدعم حق الشعب الفلسطيني على أرضه

فلا يدعم الاحتلال وباطله على أرض #فلسطين من خلال التطبيع معه!!#رواسي_فلسطين — ياسر محمد عودة الأغا (@yaseralagha) ١٦ فبراير ٢٠١٩