الجهاد الإسلامي تدين الهجوم الاجرامي على الجيش المصري

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الهجوم الاٍجرامي الآثم على الجيش المصري في العريش.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم السبت، على أن هذا الفعل الاجرامي لا يخدم سوى عدونا وعدو مصر والأمة العربية والاسلامية.

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة للشعب المصري وقيادته وجيشه، وأن تبقى مصر عصية على أي محاولة لتقويض أمنها واستقرارها، وأن ترتد سهام البغي والارهاب مهزومة منكسرة.

وكان قد استشهد 15 جنديا مصريا واصيب 5 آخرون، اليوم السبت، بهجوم مسلح قرب مطار العريش.

واكد مصدر عسكري مصري ان قرابة 200 مسلحا شنوا هجوما على قوات الامن ما ادى الى استشهاد 15 منهم فيما نقل 5 الى المشافي لتلقي العلاج.

إليكم نص البيان:

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تدين الاعتداء الآثم الذي وقع في سيناء

تدين حركة الجهاد الاسلامي، بشدة ، الهجوم الاٍجرامي الآثم على الجيش المصري في العريش.

ونجدد التأكيد على أن هذا الفعل الاجرامي لا يخدم سوى عدونا وعدو مصر والأمة العربية والاسلامية.

ونتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب المصري وقيادته وجيشه. ونسأل الله تعالى أن يرحم جميع الشهداء ، وأن تبقى مصر عصية على أي محاولة لتقويض أمنها واستقرارها ، وأن ترتد سهام البغي والارهاب مهزومة منكسرة.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

السبت 11 جمادى الآخرة 1440هـ، 2018/2/16م