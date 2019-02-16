كشف جديد... آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

نشرت وزرة الداخلية في غزة اليوم السبت، كشفًا جديدًا وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي، إن السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (2/12).

بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من الكشف الجديد.

ونشرت تنويهاً للمسافرين عبر معبر رفح بشأن اصطحاب الأطفال المرفقين مع أحد والديهما دون الآخر.

وقالت إنه يلزم إحضار حجة عدم ممانعة من الطرف المتغيب عن السفر، سواء كان الوالد أو الوالدة أو وكلائهم.

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