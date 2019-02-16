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كشف جديد... آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:27 - 16 فبراير 2019
معبر رفح معبر رفح
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نشرت وزرة الداخلية في غزة اليوم السبت، كشفًا جديدًا وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي، إن السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من كشف (2/12).

بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من الكشف الجديد.

ونشرت تنويهاً للمسافرين عبر معبر رفح بشأن اصطحاب الأطفال المرفقين مع أحد والديهما دون الآخر.

وقالت إنه يلزم إحضار حجة عدم ممانعة من الطرف المتغيب عن السفر، سواء كان الوالد أو الوالدة أو وكلائهم.

لمتابعة الكشف من هنا

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