وفاة سائق دراجة وعامل في حادثين منفصلين بالداخل المحتل

في حادثين منفصلين وقعا في الداخل، لقي سائق دراجة هوائية مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، كما لقي عامل مصرعه في حادث عمل في مصنع صباح اليوم السبت.

وجاء أن سائق دراجة هوائية (49 عاما) لقي مصرعه، ويرجح أن يكون الحديث عن حادث سير، وأن مركبة قد صدمته، وفر سائقها من المكان في شارع 264 بين بلدة رهط وكيبوتس "مشمار هنيغيف".

وعلم أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أن محاولات الإنعاش لم تفلح في إنقاذ حياته.

وبحسب طواقم الإسعاف فإنه لدى وصولهم إلى مكان الحادث تبين أن الدراجة قد سحقت، وإلى جانبها شخص ملقى على الأرض وفاقد للوعي نتيجة إصابة خطيرة في الرأس.

كما وصل عناصر الشرطة إلى المكان، وبدأوا التحقيقات في ظروف الحادث.

وفي سياق ذي صلة، لقي عامل (50 عاما) مصرعه في أحد المصانع في "يروحام"، بعد أن عثر عليه عالقا في المكان وفاقدا للوعي.

وقالت طواقم الإسعاف إنها تلقت بلاغا بالحادث في الساعة 07:00 من صباح اليوم، ولدى وصولهم إلى المكان تبين أن العامل عالق قرب إحدى الماكنات في المصنع وفاقد للوعي دون علامات حياة. وتقررت وفاته في المكان.