أمن السلطة يواصل اعتقال ٣ من محرري الجهاد الإسلامي في جنين وطولكرم

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال ثلاثة من محرري حركة الجهاد الإسلامي، دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ومن غير الإفصاح عن ظروف اعتقالهم. ويعتقل جهاز الأمن الوقائي في مخيم جنين الأسيرين المحررين الشقيقين محمد وعبدالله أحمد دياب حصري، لليوم الخامس على التوالي.

واعقلت قوة من جهاز الوقائي المحرر محمد حصري يوم الثلاثاء الماضي أثناء مغادرته لمقر مبني بلدية جنين التي يعمل موظفاً فيها، ونقلته إلى مقرها في مدينة أريحا. والمعتقل محمد حصري تحرر من سجون الاحتلال بعد قضائه ٣ سنوات خلف القضبان. بينما اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر من سجون الاحتلال عبد الله حصري، يوم الثلاثاء الماضي أثناء عمله في سوق الخضار التجاري بالقرب من شارع أبو بكر في جنين، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

والمعتقل عبدالله حصري أمضى عامين في سجون الاحتلال، ويتواجد حالياً برفقة شقيقه محمد في سجون الأجهزة الأمنية بمدينة أريحا.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر أحمد فضل محمد صباح من بلدة قفين بطولكرم، لليوم الخامس على التوالي، حيث تم اعتقاله بتاريخ 12/02/2019 من منزله، واقتياده لمقر الوقائي بمدينة طولكرم.

والمعتقل صباح أمضى في سجون الاحتلال زهاء أربع سنوات في اعتقالات متفرقة، وسبق أن اعتقلته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أكثر من مرة.

وطالب مصدر مسئول في الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة، والتوقف عن سياسة التنسيق الأمني وملاحقة نشطاء المقاومة.