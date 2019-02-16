السعودية ترد على ادعاءات شركة "أبل"

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات "أبشر"، من مزاعم بكونه أداة رقابية، هي محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع.

ووفقا لوكالة "واس"، شدد المصدر على أن المواطنين والمقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيدون بالخدمات الحكومية الإلكترونية وينفذون الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

وأعربت وزارة الداخلية عن استنكارها الشديد لما وصفته بالحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها.

وشددت الوزارة على رفضها القاطع "للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار".

قررت شركة "آبل" الأمريكية، فتح تحقيق بشأن تطبيق "أبشر" السعودي على هواتفها "آيفون"، زاعمة أنه يتم استخدامه لتعقب النساء ومنعهن من السفر.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان التطبيق، الذي يتم الاستعانة به لتنفيذ الخدمات الحكومية في المملكة، حيث تحتاج النساء السعوديات إلى إذن من ولي الأمر (الأب — الزوج — الشقيق)، حتى تغادر البلاد.

ويتلقى ولي الأمر، إخطارا من التطبيق إذا ما حاولت سيدة هو مسؤول عنها مغادرة البلاد.