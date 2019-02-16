محاولتا تسلل من القطاع وسقوط بالون حارق في اشكول

ذكرت قوات الاحتلال، اليوم السبت، ان جيشها احبط خلال ساعة تقريبا محاولتي تسلل من قطاع غزة.

وأفادت المصادر العبرية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان حاولوا التسلل من قطاع غزة بعد قصّ جزء من السياج الفاصل بعد ظهر اليوم.

وأضافت انه تم اطلاق النار صوب الشبان وعادوا لغزة.

وكانت المصادر العبرية تحدثت قبل الظهر ايضا عن احباط جنود الاحتلال محاولة تسلل شبان من القطاع بعد ان قصوا السياج الفاصل وعبروا المنطقة الحدودية والقوا عبوة ناسفة محلية الصنع تجاه الجنود.

جاءت عملية التسلل الثانية، في وقت تحدثت الصحف العبرية عن سقوط "بالون حارق" في "كيبوتس" في اشكول بمنطقة "غلاف" غزة دون وقوع اصابات.