مناورات "إسرائيلية" أمريكية لمواجهة سيناريو حرب بعدة جبهات

كشف الخبير العسكري "الإسرائيلي" في صحيفة معاريف تال ليف-رام، أن "الجيشين الإسرائيلي والأمريكي أنهيا مؤخرا تدريبا عسكريا غير تقليدي يقوم على فرضية أن تشن "إسرائيل" حربا ما في المنطقة، فيما تسارع الولايات المتحدة إلى نجدتها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "التدريب أطلق عليه اسم جينيفر فالكون (Juniper Falcon 2019) بمشاركة مئات الضباط الإسرائيليين الأمريكيين لفحص مدى جاهزية العمل خلال وقت قصير لا يتجاوز أياما قليلة، والدفاع عن "إسرائيل"، حتى من خلال حاملات طائرات عن بعد".

وأوضح أن "التدريب استند على سيناريو ماهيته أن تشن "إسرائيل" هجوما على سوريا أو لبنان يتطور إلى ردود فعل تتمثل بإطلاق رشقات صاروخية على "إسرائيل"، في حين يضطر الجيش الأمريكي للدفاع عن أجوائها، ومساعدتها، وهو التدريب الذي يخوضه الجيشان الأمريكي و"الإسرائيلي" للسنة الثانية على التوالي".

وأشار إلى أن "تدريب هذا العام أصبح أكثر عملانية بعد كسر قواعد اللعبة من قبل "إسرائيل" أمام هجماتها على لبنان وسوريا بحديثها العلني عن مسئوليتها عنها، بعد أن اتبعت سابقا سياسة التعتيم والضبابية، وبات رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو يجاهر بهذه الهجمات".

وأوضح أن "التدريب استمر عشرة أيام، شارك فيه قرابة سبعمائة جندي وضابط إسرائيلي وأمريكي، بعد عام ونصف من التجهيزات المشتركة، وأجرى الجيشان تدريباتهما على أرض الواقع، وليس داخل قيادات الضباط في الغرف المغلقة، وتضمنت احتمال تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من عدة جبهات في آن واحد، في ظل تواجد عسكري إيراني في سوريا وغرب العراق".

وأكد أن "هذا التدريب انطلق مع توفر المزيد من المعلومات الأمنية والتقديرات الاستخبارية التي أعدها الجيش الإسرائيلي القائلة بأن الدفاع عن أجواء الدولة من هذه الهجمات باتت أكثر تعقيدا، حيث شاركت في التدريبات ثلاث قيادات عسكرية إسرائيلية بجانب نظيرتها الأمريكية كتفاً بكتف، تضمنت إطلاق صليات صاروخية من لبنان وسوريا وإيران والعراق على أيدي مليشيات تابعة لإيران".

الخبير العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت يوآف زيتون، أشار إلى أن "التدريب فحص الترتيبات والتنسيقات الاستخبارية والعملياتية واللوجستية، بحيث تكون القوات الأمريكية أسرع في الانضمام لتوفير الغطاء الجوي اللازم للأجواء الإسرائيلية خلال وقت قصير جدا، لا يتجاوز يوما أو يومين من خلال نصب بطاريات باتريوت لصد الصواريخ المعادية".

وأوضح في تقرير ترجمته "عربي21" أن "جزءا من هذه المناورات تضمنت سيناريوهات تتجاوز الحدود الإسرائيلية، بحيث يتم الاستعانة بحاملات طائرات أمريكية للدفاع عن "إسرائيل"، حتى لو كانت بعيدة عن حدودها الجغرافية، سواء في البحار أو المحيطات، والاستعانة بطائرات أمريكية مسيرة من دون طيار".

وأشار إلى أن "التدريب كشف عن وجود تباينات بين الجيشين في كيفية تشغيل هذه المنظومات الدفاعية، لكن الأمر تم فحصه من قبل قيادتيهما العسكريتين في الأيام الأخيرة للعمل على توأمة التخطيط".

وختم بالقول إن "التطوع الأمريكي للدفاع عن إسرائيل وقت الحروب تعتبر مسألة حيوية، وقد جربت في حالات سابقة، ولو بمستويات قليلة من خلال حرب لبنان الثانية 2006 وحرب غزة الثالثة 2014، وفي مستويات أكبر خلال حرب الخليج الأولى عام 1991".