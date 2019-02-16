4 قتلى بإطلاق للنار في إلينوي الأمريكية

قتل خمسة أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق للنار داخل مصنع تابع في مدينة أورورا بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت قائدة شرطة مدينة أورورا كريستن زيمان، إن ما لا يقل عن خمسة من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أصيبوا أيضاء برصاص المسلح، وهم يتلقون العناية الطبية في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة استغرقوا بعض الوقت لتحديد مكان المسلح، ذلك لأن مساحة المبنى 2700 متر مربع، وأضافت: "تبادلوا إطلاق النار معه بعد تحديد مكانه، ما أدى في النهاية إلى مقتله".

وحددت السلطات هوية منفذ الهجوم وهو رجل يدعى غاري مارتن (45 عاما) ويعمل في الشركة التي وقع فيها الحادث.